Si avvicinano sempre più gli Europei under 21, in programma in Italia dal 16 al 30 giugno. Gigi Di Biagio ha ufficializzato i 23 convocati per questa competizione, escludendo dalla lista Davide Calabria. Il terzino del Milan, infatti, non ha recuperato dall'infortunio subito in Coppa Italia un mese fa. Dopo gli impegni della Nazionale maggiore di Roberto Mancini, si aggregheranno al gruppo di Di Biagio anche i calciatori impegnati nelle gare di qualificazione a Euro 2020. Questa la lista completa dei 23 convocati:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);



Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);



Attaccanti: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Bioty Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone).

Le date

La squadra azzurra si sta allenando in questi giorni a Coverciano e dal 10 giugno raggiungerà Bologna, sede del ritiro. L'esordio è previsto per domenica 16 giugno allo stadio Renato Dall'Ara contro la Spagna. Sempre a Bologna, mercoledì 19 giugno, ci sarà la sfida contro la Polonia. La terza e ultima gara del girone, invece, si giocherà a Reggio Emilia sabato 22 giugno contro il Belgio.