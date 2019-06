Quando e a quali orari si gioca il terzo turno delle qualificazioni agli Europei 2020?

Qualificazioni Europei 2020: si entra nel vivo. Parallelamente alla Final Four di Nations League, continua la corsa alla competizione del prossimo anno: il terzo turno è alle porte. Protagonista della prossima giornata di qualificazioni anche l’Italia, che, dopo aver battuto Lichtenstein e Finlandia, è pronta al suo primo vero test contro la Grecia. La giornata comincerà venerdì 7 giugno, quando, alle 18, scenderanno in campo Georgia e Gibilterra. Tutte le altre dodici gare, invece, si disputeranno alle 20.45. In evidenza in particolare Faroe-Spagna, con la nazionale di Luis Enrique che vuole blindare il primo posto nel Gruppo F. Altre gare interessanti sono Macedonia-Polonia, match tra la prima e la terza del Gruppo G, Danimarca-Irlanda (Gruppo D) e Ucraina-Serbia (Gruppo B). Per le altre big, ci sarà invece bisogno di attendere l’8 giugno, una giornata dal programma molto ricco. Il via del sabato di calcio internazionale lo darà la Croazia, che alle 15 ospiterà il Galles: le due squadre sono appaiate a 3 punti nel Gruppo E, con i britannici che però hanno disputato solo una gara. Alle 18 è il turno delle rivali degli Azzurri nel Gruppo J: in campo Armenia-Lichtenstein e Finlandia-Bosnia. La squadra di Mancini protagonista alle 20.45: la trasferta contro la Grecia (si giocherà ad Atene), attualmente a -2 dall’Italia in classifica, è il primo ostacolo importante nelle qualificazioni per Euro 2020. Sempre alla stessa ora la Francia, impegnata nell’importante trasferta in Turchia, appaiata al primo posto nel Gruppo H. Chiudono il programma Bielorussia-Germania e Beglio-Kazakistan.

Il calendario del terzo turno delle qualificazioni agli Europei 2020

Venerdì 7 giugno

Georgia - Gibilterra (Gruppo D), ore 18

Repubblica Ceca - Bulgaria (Gruppo A), ore 20.45

Montenegro - Kosovo (Gruppo A), ore 20.45

Lituania - Lussemburgo (Gruppo B), ore 20.45

Ucraina - Serbia (Gruppo B), ore 20.45

Danimarca - Irlanda (Gruppo D), ore 20.45

Isole Faroe - Spagna (Gruppo F), ore 20.45

Svezia - Malta (Gruppo F), ore 20.45

Norvegia - Romania (Gruppo F), ore 20.45

Lettonia - Israele (Gruppo G), ore 20.45

Macedonia - Polonia (Gruppo G), ore 20.45

Austria - Slovenia (Gruppo G), ore 20.45

Sabato 8 giugno

Croazia - Galles (Gruppo E), ore 15

Islanda - Albania (Gruppo H), ore 15

Estonia - Irlanda del Nord (Gruppo C), ore 18

Azerbaigian - Ungheria (Gruppo E), ore 18

Moldavia - Andorra (Gruppo H), ore 18

Russia - San Marino (Gruppo I), ore 18

Armenia - Liechtenstein (Gruppo J), ore 18

Finlandia - Bosnia (Gruppo J), ore 18

Bielorussia - Germania (Gruppo C), ore 20.45

Turchia - Francia (Gruppo H), ore 20.45

Belgio - Kazakistan (Gruppo I), ore 20.45

Scozia - Cipro (Gruppo I), ore 20.45

Grecia - Italia (Gruppo J), ore 20.45