Il compito non sarà semplice, ma l’obiettivo dell’Italia è soltanto uno: tornare sul tetto d’Europa a quindici anni di distanza dall’ultima volta. La Nazionale Under 21 è pronta ad affrontare gli Europei di categoria e, oltre ad ospitare la manifestazione, scenderà in campo con i favori del pronostico. Rosa di grandissima qualità quella a disposizione del CT Gigi Di Biagio, che oltre ad avere ampia gamma di scelta in tutti i reparti potrà contare anche su giocatori del calibro di Barella, Pellegrini, Zaniolo, Chiesa e Kean, solo per citarne alcuni. Inserita nel girone A, l’Italia per accedere alle semifinali dovrà superare l’insidiosa Spagna, avversaria dell’esordio, e dovrà vedersela anche con Polonia e Belgio. Nel torneo che vede contendersi il titolo 12 squadre suddivise in tre gironi da quattro, ad accedere alle semifinali saranno soltanto le tre prime classificate e la migliore seconda. Per questo l’Italia ha tutta l’intenzione di partire con il piede giusto: l’ultimo successo degli Azzurrini negli Europei Under 21 risale al 2004, adesso l’Italia vuole tornare a vincere.



Quando e a quali orari si giocano le partite dell’Italia agli Europei Under 21?

L’esordio dell’Italia agli Europei Under 21 avverrà domenica 16 giugno, quando alle ore 21:00 gli Azzurrini dovranno superare la Spagna, lo scoglio più duro del girone A. La seconda giornata del raggruppamento si giocherà mercoledì 19 giugno, sempre alle ore 21:00, e la squadra di Di Biagio sarà chiamata ad affrontare la Polonia. La terza e ultima gara della fase a gironi si disputerà sabato 22 giugno alle ore 21:00: Chiesa e compagni sfideranno il Belgio. Qualora si dovesse qualificare alle semifinali, l’Italia giocherebbe giovedì 27 giugno: a Bologna alle ore 18:00 in caso di primo posto nel girone A; a Reggio Emilia alle ore 21:00 nell’eventualità di qualificazione come migliore seconda. La possibile finale, infine, si disputerà a Udine domenica 30 giugno alle ore 20:45.

Il calendario dell'Italia agli Europei Under 21

Fase a gironi: prima giornata

Domenica 16 giugno

Girone A: Italia - Spagna (Bologna, ore 21:00)

Fase a gironi: seconda giornata

Mercoledì 19 giugno

Girone A: Italia - Polonia (Bologna, ore 21:00)

Fase a gironi: terza giornata

Sabato 22 giugno

Girone A: Belgio - Italia (Reggio Emilia, ore 21:00)