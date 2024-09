Poker Esposito, l'Italia U21 batte San Marino 7-0

Tutto facile per gli Azzurrini di Nunziata, che a Latina segnano 7 reti a San Marino e restano in vetta al girone nelle qualificazioni all'Europeo U21 del 2025. In avvio infortuni per Fazzini e Baldanzi, la sblocca Bove prima dell'autorete di Matteoni. Nella ripresa si scatena Francesco Pio Esposito, che segna quattro volte come solo Gilardino era riuscito a fare con l'U21 nel 2003. Martedì la trasferta in Norvegia che insegue a -3 in classifica

Dura solo 35 minuti la resistenza di San Marino , ultima e senza punti nel girone di qualificazione agli Europei U21 del 2025. L' Italia si sblocca prima dell'intervallo, dilaga nella ripresa e mantiene la vetta del girone. Tutto facile per gli Azzurrini di Nunziata, ora a quota 18 punti nel gruppo A e a +3 sulla Norvegia (vittoriosa 1-0 in Lettonia) che affronteranno martedì in trasferta. A Latina c'è un protagonista assoluto, Francesco Pio Esposito , attaccante di proprietà dell'Inter che segna quattro gol nella ripresa . L'unico ad aver realizzato un poker con l'Under 21 era stato Alberto Gilardino in Italia-Galles 8-1 del 5 settembre 2003. Le uniche note stonate sono rappresentate invece dagli infortuni di Fazzini e Baldanzi, che andranno valutati verso la sfida al Viking Stadion.

La cronaca della gara

Esordio per lo juventino Savona, c'è Bianco in regia al posto di Prati mentre Baldanzi gioca alle spalle di Esposito e Gnonto (premiato con la fascia di capitano viste le condizioni non perfette di Pirola). Buon avvio di partita di Fazzini, che va però ko (problema muscolare) così come il romanista Baldanzi: dentro Ndour e Raimondo, punta che spinge Gnonto ad arretrare sulla trequarti. Match che non si sblocca fino al 35', quando Bove raccoglie una respinta e calcia sotto la traversa. Il raddoppio è immediato ed è un'autorete di Matteoni, che infila nella propria porta nel tentativo di anticipare Esposito. Dopo l'intervallo Gnonto rifiata in vista della Norvegia (ecco Ambrosino), Amici nega più volte il tris ma è la giornata di Francesco Pio Esposito. Il centravanti in prestito allo Spezia, fratello di Salvatore e Sebastiano, segna quattro volte in 33 minuti: suo il 3-0 col sinistro e il poker dopo la traversa di Bove, ma anche la manita (sterzata e destro) e il definitivo 7-0 dopo che aveva esultato anche Raimondo. Un poker storico per l'attaccante classe 2005, che eguaglia Gilardino e punta a ripetersi martedì in Norvegia.