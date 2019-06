Gli azzurri di Mancini sono chiamati a blindare la qualificazione al campionato europeo itinerante del prossimo anno: occorre battere la Bosnia, ospite dell'Italia a Torino. Il sistema di gioco con cui il Mancio si propone di bilanciare fase difensiva e offensiva è il 4-3-3: per vincere divertendoci e divertendo. La rifinitura alla Continassa ha sciolto i dubbi. Il centravanti cambia, gioca Quagliarella con Bernardeschi a destra e Insigne a sinistra. In porta Sirigu, per aggiungere 90 minuti ai 568' di imbattibilità dell'Italia che finora ha vinto tre gare su tre nel proprio girone. In difesa, da destra a sinistra: Mancini, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri. A centrocampo Barella, Jorginho e Verratti. Kean va in tribuna.

Il precedente

Un solo precedente tra Italia e Bosnia: un’amichevole persa 1-2 dagli Azzurri a Sarajevo nel novembre 1996, con Arrigo Sacchi in panchina.

L'imbattibilità

Escludendo le amichevoli, l’Italia non perde in casa da 49 partite consecutive (dalla sconfitta con la Danimarca nelle qualificazioni a EURO 2000) - da allora 38 successi e 11 pareggi.

L'Italia è imbattuta a Torino dal maggio 1955 (0-4 contro la Yugoslavia) - da allora per gli Azzurri 14 successi e sette pareggi (incluse tutte le ultime quattro gare).

Clean sheet

L'Italia ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei partite della gestione Mancini: soltanto due volte gli azzurri non hanno subito gol per più gare consecutive: nel 1990 (10 con Azeglio Vicini) e nel 1974 (12 con Ferruccio Valcareggi).

I gol

L'Italia ha realizzato sette gol nei primi tempi delle ultime due partite: una rete in più che nelle prime frazioni delle precedenti 20 gare disputate.

Possesso palla

L'Italia ha un possesso palla medio del 68% in queste prime tre gare di qualificazione, inferiore solo a quello di Spagna, Inghilterra e Francia: nelle qualificazioni al Mondiale 2018 il possesso medio azzurro si attestava al 59%.

I nostri avversari

La Bosnia ha subito gol in tutte le prime tre gare di questo girone di qualificazione ad Euro 2020 (cinque gol incassati in totale, tutti nel secondo tempo).

I difensori goleador di casa

Giorgio Chiellini è l'unico giocatore ancora in attività ad aver segnato più di un gol a Torino con la maglia della Nazionale: per lui una rete contro la Repubblica Ceca nel 2013 e una contro la Macedonia nel 2017.

Leonardo Bonucci ha segnato due gol nella gestione Mancini: non è mai arrivato a tre reti con uno stesso CT della Nazionale (due anche con Conte).

Centrocampo di qualità

Verratti è il giocatore che ha collezionato più passaggi riusciti nelle prime tre giornate di queste qualificazioni ad Euro 2020 (309), quarto in questa classifica Jorginho con 273.

L'highlander

Jorginho è il giocatore finora più utilizzato della gestione Mancini: 11 presenze da titolare, con 933 minuti in campo finora.