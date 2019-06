Archiviate le prime due partite contro Finlandia e Lichtenstein, continua la corsa dell’Italia verso gli Europei del 2020. Le qualificazioni entrano nel vivo per gli Azzurri, pronti ora ad affrontare le nazionali più accreditate del Gruppo J. Dopo gli 8 gol segnati (zero subiti) nei due match casalinghi di marzo, il primo impegno che riguarderà la squadra di Mancini sarà l’insidiosa trasferta di Atene contro la Grecia, seconda nel girone a -2 dagli Azzurri: la partita della terza giornata si giocherà sabato 8 giugno alle 20.45. A seguire, l’Italia dovrà immediatamente tornare concentrata per un’altra sfida che può già essere decisiva per allungare sulle rivali: quella contro la Bosnia di Dzeko, che si disputerà martedì 11 giugno allo Juventus Stadium di Torino. La pausa estiva segnerà poi un periodo di stop per la Nazionale, che si riunirà ai primi di settembre: in programma per il 5 e per l’8 settembre, infatti, altre due gare, contro Armenia e Finlandia, entrambe da giocare lontano da casa. Un mese dopo, il 12 e il 15 ottobre, invece, sarà il turno di Italia-Grecia e del match di ritorno in Lichtenstein. Con la fine del 2019, si concluderà anche il cammino nelle qualificazioni a Euro 2020 per gli Azzurri: gli ultimi due impegni, previsti per il 15 e per il 18 novembre, saranno la trasferta in Bosnia e il match in casa contro l’Armenia.

Qualificazioni Europei 2020, il calendario della Nazionale

1^ Giornata: Italia-Finlandia 2-0*

2^ Giornata: Italia-Liechtenstein 6-0*

3^ Giornata: Grecia-Italia 08/06/2019

4^ Giornata: Italia-Bosnia 11/06/2019

5^ Giornata: Armenia-Italia 05/09/2019

6^ Giornata: Finlandia-Italia 08/09/2019

7^ Giornata: Italia-Grecia 12/10/2019

8^ Giornata: Liechtenstein-Italia 15/10/2019

9^ Giornata: Bosnia-Italia 15/11/2019

10^ Giornata: Italia-Armenia 18/11/2019



*Già disputate