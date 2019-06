Due gol e una vittoria che permette di avviare con il passo giusto il cammino negli Europei Under 21. Federico Chiesa è stato il protagonista di serata al Dall'Ara nel 3-1 dell'Italia sulla Spagna. "Dedico i gol alla famiglia, alla mia ragazza e a tutte le persone che sono sempre con me - sorride il calciatore della Fiorentina - è stata una grande Italia anche se nei primi 20 minuti abbiamo sofferto il loro gioco. La Spagna ha confermato di essere forte tecnicamente, ma noi abbiamo dimostrato che la Nazionale non molla mai". Con la doppietta di Bologna, i gol di Chiesa in Under 21 sono 5 in 11 partite. La testa è però già al prossimo impegno, mercoledì 19 contro la Polonia che ha superato nella prima giornata del girone il Belgio: "Ora pensiamo alla prossima gara che è ancor più importante". Con un gruppo solido, maturato anche grazie all'esperienza condivisa da alcuni dei convocati di Luigi Di Biagio in Nazionale maggiore: "Insieme ci troviamo benissimo, abbiamo fatto un percorso insieme e qualcuno di noi ha avuto anche l'opportunità di allenarsi e giocare anche con la Nazionale maggiore - spiega Chiesa - per noi è un onore giocare con i più grandi, ma quando veniamo qui dobbiamo dare tutto".