ARMENIA-ITALIA 0-4

29', 56' Portanova, 32' Merola, 69' Raspadori

Prima vittoria per l'Italia U19 all'Europeo di categoria. Gli azzurrini di Nunziata calano il poker contro l'Armenia e tornano a sperare nella qualificazione alla semifinale. Dopo un avvio a ritmi bassi, la Nazionale prende in mano il pallino del gioco e va a un passo dal vantaggio con Merola, impreciso davanti al portiere. Il gol, però, è solo rimandato e arriva poco prima della mezz'ora. Raspadori premia l'inserimento a centro area di Manolo Portanova, giocatore della Juventus, e il giovane bianconero segna l'1-0 con il destro. Passano 100 secondi e l'Italia raddoppia con la magia dell'interista Merola che, di tacco al volo, anticipa la difesa e mette in rete. Nella ripresa Portanova trova anche la doppietta personale, arrivata dopo un paio di strafalcioni difensivi degli armeni, mentre al 69' ci pensa Raspadori a calare il definitivo poker: il trequartista del Sassuolo si presenta a tu per tu con Melkonyan e non sbaglia.

TABELLINO

ARMENIA (4-4-2): Melkonyan; Oganessian, Ghubasaryan (55' Mkrtchyan St.), Yeghiazaryan, Ghazaryan; Azizyan (76' Alaverdyan), Khamoyan (62' Misakyan), Mkrtchyan Se., Grigoryan; Kurbashyan (76' Kolozyan), Hovhannisyan (55' Petrosyan). All. Voskanyan

ITALIA (4-3-1-2): Carnesecchi; Ferrarini, Bellodi, Gozzi Iweru, Udogie (72' Corrado); Fagioli (62' Gavioli), Ricci, Portanova (80' Armini); Raspadori (72' Salcedo); Petrelli, Merola (62' Greco). All. Nunziata

Ammoniti: Mkrtchyan Se. (A), Bellodi (I), Misakyan (A), Petrosyan (A)