"Rispetto per la tua carriera, ma questo è vergognoso"

L'episodio nel mirino risale al recupero del primo tempo. Karapetyan salta in un contrasto aereo con Bonucci e allarga il gomito nel tentativo di anticipare il difensore azzurro. Intervento ritenuto irregolare dall'arbitro Siebert, che ferma il gioco e mostra il secondo cartellino giallo all'attaccante armeno, già ammonito al 26' per un accenno di rissa con Verratti dopo un duro intervento sul centrocampista del PSG. Dopo il contatto con l'avversario, Bonucci era rimasto a terra per diversi secondi, lasciando intendere di aver ricevuto un colpo. Un comportamento, quello del capitano dell'Italia, che ha fatto infuriare Karapetyan. L'attaccante 32enne non si è trattenuto su Instagram, dove in una Story ha postato una foto che mostra come i due stessero guardando il pallone, senza intenzione di colpire l'avversario: "Ho grande rispetto per ciò che hai raggiunto in carriera, ma questo è vergognoso" scrive il centravanti armeno, con tanto di tag per Bonucci. Armenia-Italia non è ancora finita.