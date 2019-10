Il giocatore portoghese ringrazia su Instagram tutti quelli che lo hanno aiutato a raggiungere il traguardo dei 700 gol in carriera. Per Georgina è come James Bond. E anche la Juve lo esalta sui social

Un obiettivo straordinario raggiunto con la maglia del suo Portogallo. CR7 taglia il traguardo delle 700 reti in carriera. Tramite il proprio profilo Instagram il giocatore della Juventus ha esultato per il gol realizzato, ringraziando chi nel corso della carriera lo ha aiutato a raggiungere questo obiettivo: “Orgoglioso di segnare il gol numero 700 della mia carriera. Vorrei condividerlo con tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo. Oggi non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, ma insieme ci qualificheremo per Euro2020”.

Cristiano Ronaldo come James Bond

Un traguardo festeggiato anche da Georgina che in una storia lo ha ritratto nei panni di James Bond, con la pistola in mano e i numeri delle reti segnate nei vari club nel quale ha giocato. Gol, tanti e in tutti i modi. Sono 700 quelli realizzati fin qui da Ronaldo. Cinque le maglie che ha vestito il campione portoghese e che lo hanno portato al raggiungimento del traguardo. Cinque i gol realizzati con la prima maglia dello Sporting Lisbona. Centodiciotto invece con quella del Manchester United, mentre sono 450 in 438 partite al Real Madrid. Infine le ultime quelle segnate in bianconero, per ora sono 32, con un conteggio che continua ad aumentare. Seicentocinque reti segnate con le maglie di club, alle quali si aggiungono le 95, l’ultima segnata contro l’Ucraina, messe a segno con la propria nazionale.

La Juve esalta CR7: "Non finisce qui"

Oltre alla compagna Georgina anche la Juventus ha esaltato lo straordinario obiettivo raggunto da Cristiano Ronaldo. Sui propri profili social, infatti, la società bianconera ha sottolineato i numeri incredibili del campione portoghese postando un video accompagnato dalla didascalia "And it's not over!" ("E non è finita!").