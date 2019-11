Bosnia Italia, le probabili formazioni delle qualificazioni degli Europei 2020

Qualche dubbio per Mancini in vista della sfida contro i bosniaci. Florenzi e Di Lorenzo si contendono il posto sulla fascia destra, mentre Zaniolo e Tonali sono in ballottaggio a centrocampo. Belotti guiderà il tridente

Qualificazione già raggiunta, per l'Italia, ma Roberto Mancini è stato chiaro: l'obiettivo è vincere anche contro la Bosnia. Il commissario tecnico della Nazionale ha già anticipato che Andrea Belotti è favorito per una maglia da titolare rispetto a Ciro Immobile e sarà dunque lui a guidare il tridente degli Azzurri, che dovrebbe completarsi con Bernardeschi e Insigne sulle fasce. A centrocampo ballottaggio per una maglia da titolare, accanto ai sicuri Jorginho e Barella, tra Tonali e Zaniolo: molto dipenderà dal tipo di atteggiamento che Mancini vuole che abbia la squadra in campo. Altro dubbio in difesa, sulla fascia destra: il ct dovrà scegliere uno tra Florenzi e Di Lorenzo. Il reparto sarà completato da Bonucci e Acerbi al centro con Emerson sulla corsia di sinistra. Tra i pali ci sarà Donnarumma.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct Roberto Mancini.

Bosnia (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko, Krunic. Ct Prosinecki