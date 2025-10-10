Inserita nel girone da cinque e sconfitta pesantemente all'esordio a Oslo, l'Italia si è risollevata con tre vittorie, battendo 2-0 la Moldavia, 5-0 l'Estonia (alla prima di Gattuso in panchina) e 5-4 Israele al termine di una partita folle. Adesso la attendono gli impegni contro Estonia (sabato 11 ottobre alle 20.45) e nuovamente Israele (martedì 14 ottobre alle 20.45). Ecco risultati e calendario dell'Italia e di tutti i gironi europei verso i prossimi Mondiali