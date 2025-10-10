12' - Italia in vantaggio: segna Pisilli
Sanguinoso errore di Makolli che effettua un passaggio orizzontale rischiosissimo, Pisilli intercetta, punta l'area e calcia dal limite, la palla tocca il palo e termina alle spalle di Bishesari
Terzo confronto di qualificazione a Euro 2027 per la Nazionale Under 21. Baldini si affida a Camarda al centro dell'attacco nel tridente completato da Cherubini (e non Pafundi) e Koleosho. In porta spazio a Palmisani, Bartesaghi titolare sulla sinistra. Svedesi con Swedberg riferimento più avanzato. Njie e Sonko ai lati
12' Pisilli
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. All. Baldini.
SVEZIA U21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudry; Nijie, Swedberg, Sonko. Ct. Backstrom
18' - Nonostante il vantaggio, l'Italia continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio
7' - Ci prova anche Ndour con una conclusione da fuori area, palla ancora deviata in angolo
5' - Ottima partenza degli Azzurri, altra gran palla da sinistra di Bartesaghi, nessuno però arriva alla deviazione vincente
2' - Prima chance per l'Italia, palla di Koleosho in verticale per Camarda che calcia da buona posizione, palla deviata in angolo
Si parte al Manuzzi
Squadre in campo e inni Nazionali
Inserita nel girone da cinque e sconfitta pesantemente all'esordio a Oslo, l'Italia si è risollevata con tre vittorie, battendo 2-0 la Moldavia, 5-0 l'Estonia (alla prima di Gattuso in panchina) e 5-4 Israele al termine di una partita folle. Adesso la attendono gli impegni contro Estonia (sabato 11 ottobre alle 20.45) e nuovamente Israele (martedì 14 ottobre alle 20.45). Ecco risultati e calendario dell'Italia e di tutti i gironi europei verso i prossimi Mondiali
Riprendono le gare di qualificazione ai Mondiali: da dove si riparte? L'Italia viaggia attualmente al secondo posto in classifica, insieme a Israele e a -6 dalla Norvegia (con gli Azzurri che hanno una partita in meno). Dando uno sguardo agli altri raggruppamenti, Austria e Olanda si portano in vetta da sole ai propri, Danimarca e Scozia a braccetto: ecco le classifiche di tutti i gironi
Appuntamento sabato alle 20.45 a Tallinn per la Nazionale di Gattuso, che pensa al 4-4-2 con due novità rispetto alla squadra che vinse 5-0 contro l'Estonia a Bergamo. Assenti Politano e Zaccagni, ballottaggio a destra tra Spinazzola e Cambiaso con Raspadori sull'altra fascia. Confermata la coppia Kean-Retegui, dietro Calafiori con Bastoni insieme ai terzini Di Lorenzo e Dimarco
Italia e Svezia, infatti, si sono ritrovate di fronte tante volte negli ultimi anni. Considerando i quattro precedenti più recenti si sono disputati a cavallo tra il 2020 ed il 2022. Il computo tale ci mostra una vittoria a testa e due pareggi, quest’ultimi consecutivi.
L’ultimo successo dell’Italia è il 4-1 nel novembre 2020 mentre a settembre dello stesso anno la gara terminò 3-0 per i nord europei.
Va ricordato come funziona questa fase di qualificazione. Le prime dei gironi staccheranno il pass diretto ad Euro U21. Chi arriverà secondo, invece, non accederà direttamente agli spareggi ma dovrà rientrare in una speciale classifica dedicate alle migliori seconde. Un posto extra è dedicato alla migliore seconda in assoluta che si qualificherà direttamente.
La Svezia è reduce dalla sconfitta in Montenegro dopo aver battuto l’Armenia.
Tra le 85 squadre affrontate dal 1969 a oggi, solo Jugoslavia/Serbia (28), Spagna (27), Francia (25) e Inghilterra (22) hanno fatto registrare più confronti rispetto alla Svezia.
L’Italia U21 di Baldini è alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo aver battuto Montenegro e Macedonia.
Il bilancio complessivo sorride all’Italia, con 17 risultati utili su 21 partite: 9 vittorie, 8 pareggi e solo 4 sconfitte, tutte arrivate lontano da casa. In Italia, infatti, la Svezia non è mai riuscita a imporsi.
Il confronto con la Svezia ha anche un valore simbolico nella storia dell’Italia Under 21. Proprio contro gli scandinavi, gli Azzurrini conquistarono il loro primo titolo europeo di categoria, nella storica doppia finale del 1992.
Oltre alla finale del ’92, ci sono stati altri due confronti nelle fasi finali degli Europei. Nel 2009, in Svezia, vittoria per 2-1 firmata da Acquafresca e Balotelli
Nel 2015, a Olomouc, l’Italia fu beffata dopo essere passata in vantaggio con Berardi: la rimonta svedese si completò con il rigore decisivo trasformato da Kiese Thelin nei minuti finali
