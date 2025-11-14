La Polonia, pur avendo partecipato a tutte le edizioni dell’Europeo Under 21 dal 1976-78, non ha mai raggiunto il podio e il miglior risultato è l’approdo ai quarti di finale quando la formula non prevedeva la fase finale ma gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta (1982, 84, 86, 92, 94, quando poi fu inaugurata la final four a Montpellier).