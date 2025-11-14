14' - Proprio Cherubini diventa il primo ammonito dell'incontro: il n. 10 scivola fallosamente su Pienko e si becca il cartellino
Under 21: Polonia-Italia 0-0, il risultato in diretta LIVE
A Szczecin va in scena lo scontro diretto tra Polonia e Italia U21, entrambe in testa a punteggio pieno nel girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21. Il primo tentativo è di Camarda, dall'altra parte si rende pericoloso Pietuszewski. Prima del quarto d'ora Cherubini colpisce un palo e va successivamente ancora vicino al gol
POLONIA-ITALIA U21 0-0 LIVE
POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Nowak, Kutwa, Drapinski, Gurgul; Kocaba, Kozubal; Pietuszewski, Duda, Pienko; Regula. Ct. Brzeczek
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct. Baldini
Ammoniti: Cherubini
28' - Cherubini rientra e calcia col mancino dal limite: conclusione debole, para Lubik senza grosse difficoltà
27' - Sinistro dalla distanza, senza troppe pretese, di Bartesaghi che termina lontano dalla porta
23' - Metà del primo tempo e il punteggio non si sblocca, ma abbiamo già visto tante occasioni
21' - Chance per Pienko! Ottima la manovra dei padroni di casa, con l'incursione centrale e lo scarico a destra per il 10 polacco: bravo a sterzare sul mancino ed evitare il recupero di due difensori azzurri, poi il tiro sul primo palo che trova pronto Palmisani
17' - Cherubini vicino al vantaggio! Funziona ancora benissimo la fascia sinistra sull'asse Koleosho-Bartesaghi: cross del milanista per il destro al volo di Cherubini che incrocia e non trova la porta di un soffio
16' - Se ne è andato il primo quarto d'ora: 0-0 tra Polonia e Italia
Palo di Cherubini
12' - Italia a un passo dal gol! Bello spunto di Koleosho che va via al suo avversario a sinistra e crossa sul palo lontano, dove Cherubini colpisce di testa ma prende il legno!
9' - Gara che resta molto intensa in quest'avvio: possesso azzurro e pressione alta dei polacchi
5' - Pietuszewski! Risposta immediata dei polacchi, con lo scatto a sinistra di Pienko: palla centrale e arretrata per il mancino di Pietuszewski, smorzato da Mane
4' - Ci prova Camarda! L'Italia intercetta alto e l'attaccante calcia subito verso la porta da fuori: blocca centralmente il portiere
È il momento degli inni nazionali: si parte dall'Italia
Squadre in campo
Entrano sul terreno di gioco le due nazionali. La partita sta per cominciare!
Successo esterno nel girone E
Nello stesso girone dell'Italia, proprio il Montenegro ha vinto 2-1 in Armenia.
Martedì la sesta partita
Il secondo impegno degli Azzurrini in questa sosta di novembre sarà martedì 18, alle 18.30, in casa del Montenegro.
I convocati di Baldini
Tutte le scelte a disposizione degli Azzurrini.
Italia Under 21: due prime volte e un ritorno tra i convocati
Baldini: "Non dovremo sbagliare approccio"
Le dichiarazioni del Ct dell'Italia alla vigilia del match.
Baldini: 'Sarà fondamentale non sbagliare approccio'
La classifica
Polonia e Italia condividono la testa del girone E delle qualificazioni agli Europei, a punteggio pieno.
Europei Under 21, l'Italia in testa al girone. CLASSIFICA
Le scelte di Brzeczek
Sarà Regula il riferimento più offensivo nell'11 titolare del Ct polacco, con Duda pronto ad avanzare e affiancarlo. In mezzo al campo gioca Kocaba, mentre in difesa le novità sono Nowak e Kutwa.
Le scelte di Baldini
Conferma il suo 4-3-3 il Ct degli Azzurrini, con Cherubini e Koleosho ai lati di Camarda. Non c'è l'infortunato Ndour, al suo posto ecco Dagasso. Tra i pali spazio a Palmisano, in difesa c'è Comuzzo.
Formazioni ufficiali
POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Nowak, Kutwa, Drapinski, Gurgul; Kocaba, Kozubal; Pietuszewski, Duda, Pienko; Regula. Ct. Brzeczek
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct. Baldini
I precedenti
Sarà il 15° confronto tra le due squadre a livello di Under 21: finora 5 vittorie e 6 pareggi per gli Azzurrini, contro 3 vittorie polacche. Italia imbattuta nelle qualificazioni europee (3 vittorie, 5 pareggi), comprese le due sfide ai play-off del 2001.
L'ultima volta a Bologna
Nell’unico incrocio alla Fase Finale, invece, vittoria polacca: nel 2019, a Bologna, 0-1 nel girone, l’Italia finì seconda e rimase fuori dalle semifinali e dalla corsa per i Giochi di Tokyo 2020.
Gli incroci in terra polacca
Sono state 4 le gare disputate in Polonia, l'ultima nel 2017.
Debutto azzurro a Szczecin
Prima volta perl’Under 21 a Stettino (in polacco Szczecin), città sul fiume Oder, a sud della baia della Pomerania, fino al 1945 territorio tedesco e poi annesso alla Polonia.
Dove si gioca
Si gioca alla Pogon Arena, costruita nel 1935, intitolata a Florian Krygier, ex allenatore del Pogon Szczecin. Ha una capienza di 21.163 spettatori, dopo la ristrutturazione del 2022, il campo ha dimensioni di 105m x 68m.
Polonia mai in semifinale
La Polonia, pur avendo partecipato a tutte le edizioni dell’Europeo Under 21 dal 1976-78, non ha mai raggiunto il podio e il miglior risultato è l’approdo ai quarti di finale quando la formula non prevedeva la fase finale ma gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta (1982, 84, 86, 92, 94, quando poi fu inaugurata la final four a Montpellier).
Uno scontro non inedito per molti
Alcuni dei calciatori che oggi fanno parte delle rispettive Under 21 di Italia e Polonia si sono affrontati negli ultimi due anni nel Torneo 8 Nazioni / Elite League Under 20. Esattamente un anno fa, il 15 novembre 2024, l’Italia supera 3-2 la Polonia alla Chorten Arena di Byalistok, al confine con la Bielorussia.
Un Ct avversario di esperienza
In panchina c’è Jerzy Brzęczek, 54 anni, che tra il 2018 e il 2019 è stato sulla panchina della Nazionale maggiore (fino all’arrivo di Paulo Sousa nel 2021 dopo la sosta per il Covid).