Montenegro-Italia 1-1
Si riparte
Primo tempo complicato a Nistic per l'Italia che domina dal punto di vista territoriale, ci prova ma non è agevolata dalle condizioni del campo pesantissimo. Il Montenegro ci prova all'inizio con una traversa di Miranovic, poi si difende fino al vantaggio segnato da Mrvaljevic. Risposta immediata degli Azzurri che fanno 1-1 con Pisilli
37' Mrvaljevic (M), 42' Pisilli (I)
MONTENEGRO (4-2-3-1): Radanovic; Roganovic, Melentijevic, Dakic, Vukotic; Miranovic, Vukanic; Mrvaljevic, Jukovic, Djukanovic; Perisic. Ct: G. Perisic.
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Bartesaghi, Mane, Comuzzo, Fortini; Dagasso, Lipani, Pisilli; Cherubini, Camarda, Fini. Ct: Baldini
52' - Le condizioni del campo continuano a essere pessime, gioco molto apszzettato in questo frangente
47' - Italia immediatamente pericolosa, prima con una percussione di Camarda e poi con una conclusione di Pisilli su cross di Dagasso, palla fuori di poco
Non ci sono stati cambi nell'intervallo
Si riparte
Squadre di nuovo in campo, tutto pronto per il secondo tempo, piove leggermente di meno a Nistic
La Polonia ha battuto la Macedonia del Nord 1-0 in trasferta e resta prima nel girone con 18 punti
45' - Un minuto di recupero
Quarto gol con la Nazionale Under 21 per Pisilli
Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Pisilli ci prova, la palla gli rimane 'sotto', nuovo tentativo e conclusione in rete per il pari azzurro
Azione in percussione del Montenegro con Mrvaljevic che sfrutta anche un paio di rimpalli per concludere dall'interno dell'area di rigore e battere Palmisani
34' - Predominio territoriale nettamente in favore dell'Italia che però anche per via del campo non riesce a trovare soluzioni per cercare con una certa insistenza la conclusione
24' - Ancora Italia vicina al vantaggio, schema su calcio di punizione, palla a Camarda, in mezzo per Fini che tocca la palla si alza leggermente oltre la traversa
22' - Che occasione per l'Italia, palla in mezzo da sinistra, Pisilli manca il pallone a tu per tu con Radanovic
19' - Ci prova Mane addirittura in rovesciata su una palla vagante in area,conclusione fuori di poco
13' - Da qualche istante dopo lo scampato pericolo, l'Italia è tornata a spingere cercando in particolar modo di sfruttare il lato sinistro con Bartesaghi e Cherubini
10' - Complicatissimo giocare con la qualità necessaria su un terreno di gioco letteralmente inzuppato
5' - Ma è il Montenegro a sfiorare il vantaggio con una conclusione da fuori di Miranovic con palla che si stampa contro la traversa
5' - Grande pressione per gli Azzurri in questo avvio di gara, la squadra di Baldini non vuole concedere spazio al Montenegro
2' - Primo tentativo per l'Italia, Lipani recupera un pallone al di fuori dell'are di rigore e calcia, conclusione alta
Si parte a Niksic
Baldini senza Palestra e Koleosho entrambi squalificati
Piove a dirotto a Niksic, condizioni davvero complicate
Inni nazionali
Squadre in capo, tutto pronto per Montenegro-Italia U21
Niente Italia per Luciano Valente: il giocatore del Feyenoord, nato a Groningen da padre italiano e madre olandese, ha esordito ufficialmente in maglia Oranjecon cui ora sogna di essere convocato ai Mondiali. Ecco la sua storia e perché ha già stregato tutti in Olanda, compresa una leggenda come Van Persie
Prosegue il cammino dell'Italia al Mondiale U17: battuti i campioni d'Asia dell'Uzbekistan (3-2) negli ottavi, gli Azzurrini approdano ai quarti dove sfideranno il Burkina Faso (che ha battuto ai rigori l'Uganda), match in programma venerdì 21 novembre. Qui il tabellone, le partite, le date, i possibili incroci e tutti i risultati del torneo
C'è ancora Camarda centravanti nel 4-3-3 azzurro, con Cherubini e Fini (al posto dello squalificato Koleosho) a completare il tridente. Confermata anche la mediana, Fortini per Palestra in difesa
Dopo quello con la Polonia per il primo posto, anche questo contro il Montenegro (terzo a -3 dagli Azzurri) rischia di diventare uno scontro diretto, stavolta per consolidare il secondo posto. L'Italia l'ha già sconfitto all'andata (2-1) lo scorso 5 settembre, quando a La Spezia vinse in rimonta con i gol di Lipani e Koleosho. Intanto, oggi la Polonia sarà impegnata in Macedonia del Nord
Il ko con la Polonia ha complicato la situazione nel girone di qualificazione a Euro 2027: l'Italia rimane al secondo posto, ma a -3 proprio dai polacchi a punteggio pieno. Ricordiamo che la prima si qualifica direttamente, la seconda fa i playoff
Dopo essere incappata nella prima sconfitta nel girone, l'Under 21 di Silvio Baldini affronta il Montenegro nella sesta gara del gruppo per le qualificazioni ai prossimi Europei. Calcio d'inizio alle 18.30 al City Stadium di Niksic e gara che seguiremo qui live con tutti gli aggiornamenti in diretta
Primo tempo complicato a Nistic per l'Italia che domina dal punto di vista territoriale, ci prova...
