Si parte!
Tutto pronto allo Zini, inizia Italia-Armenia U21. Primo possesso degli azzurrini di Baldini.
Allo Zini di Cremona gli Azzurrini affrontano l'Armenia. Primo tempo non semplice per la squadra di Baldini, che al 26' spreca un calcio di rigore con Ndour. Segui la sfida contro il nostro liveblog
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct Baldini
ARMENIA (4-4-2): Matinyan; Tarloyan, Manukyan, Hakobyan, Bandikian; K. Hovhannisyan, N. Hovhannisyan, Sargsyan, Hakobyan; Eloyan, Hakobyan. Ct Gyulbudaghyants
32' - Bellissima azione dell'Italia: scambio nello stretto sulla sinistra dell'area con Koleosho che controlla però il pallone con il braccio. Calcio di punizione per l'Armenia.
26' - Tiro poco angolato calciato alla sinistra di Matinyan, che respinge. Si resta 0-0.
25' - Bandikyan tiene palla in area di rigore e, con l'intenzione di calciare lungo, viene anticipato da Ndour che viene preso in pieno. Non ci sono dubbi per l'arbitro: rigore per l'Italia!
21' - Palo di Ndour! Prima vera occasione per gli Azzurrini: su calcio d'angolo battuto da destra, il cross in area è perfetto per lo stacco di testa del centrocampista che colpisce il palo. Si resta 0-0.
20' - Occasione per l'Italia: palla per Koleosho (uno dei più attivi) che va via come sempre a sinistra. Cross di esterno che taglia tutta l'area di rigore verso Cherubini sul secondo palo, ma c'è la copertura di Tarloyan che manda in calcio d'angolo.
18' - Ancora tanta imprecisione dell'Italia: su calcio di punizione battuto da destra, Pisilli cerca sul secondo palo in area Marianucci. Palla, impossibile da raggiungere per il difensore dell'Italia, che termina in fallo laterale.
16' - Che occasione per l'Armenia. Marianucci controlla male il pallone e permette il recupero di Eloyan che, dopo l'ottima pressione, calcia sul secondo palo dalla sinistra dell'area. Tiro poco preciso che termina sul fondo.
14' - Koleosho riceve a sinistra e rientra sul destro per mettere il pallone in mezzo. Cross rasoterra al centro dell'area, dove però non c'è nessun giocatore dell'Italia. Altra potenziale chance sprecata da parte degli Azzurrini.
9' - Bartesaghi viene servito alto sulla sinistra e mette subito in mezzo. Il suo cross basso è però debole e impreciso. Recupero dell'Armenia che torna a gestire il pallone.
4' - Spinge tanto l'Italia. Camarda viene incontro a riceve il pallone, poi cerca con un filtrante sulla corsa Koleosho che viene però chiuso dalla difesa dell'Armenia. Palla in calcio d'angolo, il primo della partita per la squadra di Baldini.
2' - Ndour riceve palla al limite dell'area, leggermente defilato sulla sinistra. Cerca con un filtrante Koleosho, il passaggio è però sbagliato. Recupera la difesa dell'Armenia.
Armenia che si schiera con un 4-2-3-1 in fase difensiva. Hakobyan si alza sulla trequarti per prendere Lipani in fase di non possesso palla.
Prima quello armeno, poi ci sarà l'inno italiano.
Tra pochissimo si parte con Italia-Armenia U21. Segui il match con il nostro liveblog.
"La vittoria contro la Svezia ci ha dato tanta consapevolezza. Quello che abbiamo fatto però lo si mette subito da parte, ora dobbiamo riconfermarci come gruppo e come squadra. Siamo solo all'inizio del nostro percorso, ma dobbiamo continuare così".
Simone Pafundi non sarà a disposizione di Baldini per la partita contro l'Armenia. Il giocatore ha infatti lasciato stanotte il ritiro dell'Under 21 per un problema fisico.
Non solo l'Italia U21. Questa sera in campo ci sono anche gli azzurri di Gennaro Gattuso che affrontano Israele nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Qui le probabili formazioni.
L'Armenia U21 viene dalla sconfitta nella sfida giocata contro la Macedonia del Nord per 2-1 nell'ultimo turno di qualificazioni. Per ora per l'Armenia zero punti in classifica.
Dopo la sfida contro l'Armenia di questa sera, i prossimi impegni dell'Italia U21 saranno il 14 novembre contro la Polonia e il 18 contro il Montenegro.
Non ci sono sorprese in casa Italia: stessa formazione che ha sconfitto con un etto 4-0 la Svezia nell'ultimo turno. In difesa ci sono Palestra, Marianucci, Mane e Bartesaghi, mentre in attacco spazio al tridente Cherubini, Camarda e Koleosho.
Il perché del curioso metodo della benda sull'occhio utilizzato da Baldini
Ieri Baldini ha incontrato la stampa, parlando alla vigilia di Italia-Armenia: "Mi aspetto di ripetere la prestazione vista contro la Svezia. Questo è un gruppo di grande qualità che ha piacere a stare e a giocare insieme. In questa squadra sono tutti bravi, l'unica ingiustizia è dover mandare qualcuno di questi ragazzi in tribuna"
Su Sky Sport Insider il "segreto" di Silvio Baldini, protagonista di questo fantastico momento della Under 21
Dopo il primo gol realizzato in Serie A con la maglia del Lecce, Francesco Camarda ha collezionato un altro record molto importante: è il più giovane calciatore ad aver segnato con la maglia della Nazionale Under 21. Con i suoi 17 anni e 7 mesi, l'attaccante di proprietà del Milan precede degli 'enfant prodige' che hanno fatto la storia del calcio italiano
A poche ore dalla partita con l'Armenia è arrivata la notizia: Simone Pafundi non sarà a disposizione di Baldini. L'attaccante 19enne, grande protagonista contro la Svezia, si è fermato per un problema muscolare (la cui entità dovrà essere valutata) e ha già lasciato il ritiro della Nazionale
L'Italia viene dal 4-0 sulla Svezia, quattro giorni fa. A Cesena l'Italia ha dominato, con i gol di Pisilli (doppietta), Camarda su rigore e Berti (anche lui su rigore)
Contro la Svezia, l'Under 21 di Baldini ha confermato di essere sulla strada giusta. Finora sette gol fatti e uno solo subito, bel gioco e un'Italia sempre in controllo dei match. Per adesso gli Azzurrini condividono la vetta della classifica con la Polonia
Tre vittorie nella prime tre partite del girone, l'ultima un netto 4-0 rifilato alla Svezia: l'Italia Under 21 ha posto delle solide basi nel suo girone di qualificazione agli Europei del 2027 e oggi contro l'Armenia (calcio d'inizio alle 18.15) cerca la quarta vittoria di fila per restare a punteggio pieno. Qui le formazioni ufficiali, l'avvicinamento alla gara e la cronaca LIVE della partita
