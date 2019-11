Cristiano Ronaldo è stato ripreso, insieme ad altri compagni di Nazionale, dalle telecamere di Maisfutebol a poche ore dalla sfida con la Lituania. Interrogato sulle proprie condizioni di salute ha sentenziato in terza persona: "Il capitano non sta bene, sta molto bene!"

Durante una sgambata al parco pre-partita, Cristiano Ronaldo insieme ai compagni di Nazionale è stato pizzicato da Maisfutebol, giornale portoghese che lo ha ripreso con tanto di telecamere. Cristiano ha nuovamente infiammato il caso del suo infortunio con tutti i giornali oggi a parlare del giallo in prima pagina: perché per la Juve è infortunato e per il Portogallo sta bene? CR7 si è schierato: "Vi dico una cosa per tutte le prime pagine dei giornali nazionali: il capitano non sta bene, sta molto bene! Il saldo è sempre positivo. Ora riprendete gli altri giocatori…”, ha detto sorridendo CR7.

Il Portogallo è impegnato alle 20.45 contro la Lituania per la sfida del gruppo B di Euro Qualifiers.