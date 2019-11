Sono serviti 86 minuti a Cristiano Ronaldo per trovare la via del gol contro il Lussemburgo. Non la sua miglior partita, nonostante un avversario nettamente inferiore e che poteva garantirgli un posto nel club dei 100, ovvero il gruppo di coloro che sono riusciti a raggiungere la tripla cifra di gol con la propria Nazionale. A influenzarlo negativamente ci hanno provato anche i tifosi lussemburghesi, protagonisti di un episodio curioso prima della mezz'ora di gioco. Per l'esattezza era il minuto 26 quando, sul punteggio ancora inchiodato sullo 0-0, il centravanti della Juve ha tentato di sbloccare la situazione con un tiro dalla distanza. CR7, però, ha calciato male col mancino e svirgolato la sfera che si è accomodata nettamente lontano dai pali. Un errore che ha scatenato il pubblico del "Josy Barthel". Fischi per il portoghese? Niente affatto. I fan dei padroni di casa hanno preferito 'stuzzicare' Ronaldo cantando il nome del suo eterno rivale: Lionel Messi. E così dagli spalti si sono levati cori per la Pulga. Un modo originale per destabilizzare l'avversario. Il portoghese, alla fine, si è preso comunque la sua rivincita, firmando la rete del raddoppio.