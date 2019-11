LUSSEMBURGO-PORTOGALLO 0-2

39' Bruno Fernandes, 86' Cristiano Ronaldo



Il Portogallo si aggiunge alla lista delle squadre qualificate per Euro 2020. Ai lusitani serviva una vittoria per consolidare il secondo posto nel girone B e tre punti sono arrivati, grazie al 2-0 esterno sul campo del Lussemburgo. Contento, ma probabilmente non fino in fondo, Cristiano Ronaldo, autore della seconda rete che ha chiuso l'incontro. L'attaccante della Juve cercava una doppietta per raggiungere la straordinaria cifra di 100 gol con la propria Nazionale, ma si è fermato a quota 99, segnando uno dei più semplici della sua carriera. La gara per i ragazzi di Santos, nonostante una buona quantità di occasioni costruite, ha avuto bisogno di tempo per mettersi in discesa. Il vantaggio è maturato solo in chiusura di primo tempo, con la firma di Bruno Fernandes: il giocatore dello Sporting Lisbona ha sfruttato un bellissimo lancio in verticale di Bernardo Silva, controllato col destro e battuto il portiere con un tiro poco oltre l'area di rigore. La seconda frazione di gioco, invece, è stata caratterizzata da un ritmo più lento e solo a quattro minuti dal termine i lusitani hanno realizzato il definitivo 2-0. A illuminare ancora Bernardo Silva, con Jota incapace di ribadire in rete da pochi passi prima del tap-in vincente, sulla linea di porta, di CR7. Quinto successo nel girone e qualificazione portata a casa, in attesa di festeggiare l'ennesimo record di Ronaldo.

TABELLINO

LUSSEMBURGO (4-4-2): Moris; Jans, Chanot, Gerson, Carlson; V. Thill (82' Joachim), Barreiro Martins (74' Sinani), Skenderovic, Turpel (59' O. Thill); Rodrigues, Deville. Ct. Holtz

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Ricardo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes (90' Ruben Neves, Danilo, Pizzi (62' Moutinho); Ronaldo, André Silva (71' Jota), Bernardo Silva. Ct. Santos

Ammoniti: Deville (L), Chanot (L), Bernardo Silva (P)