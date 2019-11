L'annuncio dovrebbe essere dato dal presidente della Federazione spagnola nella conferenza annunciata per martedì 19 novembre alle 12.30. L'ex allenatore di Roma e Barça aveva lasciato la guida della Roja lo scorso 19 giugno per stare vicino alla figlia poi tragicamente scomparsa per un tumore

Prima le voci che hanno iniziato a rimbalzare dalla Spagna, poi le prime conferme da controlli incrociati. Infine un indizio, sempre più chiaro: Luis Enrique è pronto a tornare sulla panchina della Spagna dopo che nello scorso giugno aveva lasciato l'incarico a seguito della scomparsa della figlia. La prima emittente a rilanciare l'indiscrezione è stata la radio Cadena Cope, subito seguita da As e poi confortata anche da una fonte di Sky Sport. Infine l'annuncio, arrivato dopo la larga vittoria per 5-0 contro la Romania (in gol anche il napoletano Fabia Ruiz, alla prima marcatura con la nazionale maggiore), del presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales di una conferenza stampa organizzata per martedì 19 novembre alle 12.30. Il tema non è stato anticipato, ma dopo le tante voci che si sono rincorse per tutta la giornata sembra molto probabile che verrà annunciato il ritorno dell'ex allenatore di Roma e Barcellona sulla panchina della Roja. Anche perché Luis Enrique è pronto a tornare e ha già comunicato la sua disponibilità alla Federazione che ha deciso di richiamarlo alla guida della Nazionale per gli Europei. Ora resta solo da capire quale sarà in futuro il ruolo di Robert Moreno, che ha guidato la Roja alla qualificazione con ottimi risultati: molto probabilmente, considerate anche le sue recenti parole (“Quando tornerà Luis Enrique tornerò a fare il vice”) tornerà nel suo ruolo di assistente, ma non è da escludere che abbia voglia di provare una carriera da primo allenatore altrove.