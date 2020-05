Da oggi rivivi su Sky Sport Euro 2016: la guida tv

Da oggi un Europeo tutto da rivivere su Sky Sport Uno. Sei giorni per ripercorrere il mese di Francia 2016, partita per partita, fino alla fase finale. Stasera appuntamento con la prima gara degli Azzurri nel girone: alle 21 fischio d’inizio di Belgio-Italia

Doveva essere l’estate di Euro 2020, ma dovremo aspettare ancora un anno. E allora Sky ci riporta in Francia, al 2016: alla radio suonava Sofia di Alvaro Soler e Sky Sport si preparava a trasmettere il suo primo Europeo. Un bateaux sulla Senna, a Parigi, sarebbe diventato uno studio televisivo e la Francia il terreno di gioco per la squadra di commentatori e inviati.

La Nazionale, affidata ad Antonio Conte, è inserita nel gruppo E con Belgio, Svezia e Irlanda. E' l'Italia di Buffon, Sturaro, Giaccherini, Pellè, Eder, per citarne alcuni.

Gli Azzurri chiuderanno il girone da primi, secondo posto per il Belgio e l'Irlanda qualificata come una delle migliori terze, niente da fare invece per la Svezia di Ibra.

Agli ottavi l'Italia incontra la Spagna: grazie ad un gol per tempo (Chiellini e Pellè) gli Azzurri battono 2-0 la squadra di Del Bosque, estromettendo dal torneo i campioni d'Europa in carica con una prova perfetta. Per l'Italia è il primo successo in partite ufficiali contro la Spagna dal 1994.

Ai quarti di finale l'Italia incrocia la Germania: finirà ai calci di rigore, dopo l'1-1 firmato da Ozil e Bonucci. E la spunteranno i tedeschi per 7-6.

Da lunedì 11 maggio a sabato 15 potremo dunque rivivere tutto il cammino dell'Italia all'Europeo di Francia del 2016: ogni giorno appuntamento con la partita degli Azzurri ad ora di pranzo ed in prima serata. Ma, ovviament,e spazio anche a tutte le altre gare, dalla fase a giorni fino alla finale: Portogallo-Francia, che si "rigiocherà" su Sky Sport Uno sabato 15 maggio alle 12.45 e 22.15.

Euro 2016, la programmazione su Sky Sport Uno