In attesa del derby che si giocherà dopo la sosta per le nazionali, può sorridere Stefano Pioli. Le prestazioni di Brahim Diaz sono in crescendo come dimostra la doppietta realizzata dal trequartista rossonero nel match della Spagna, in trasferta nelle Isole Faroe, vinto per 2-0 che lancia le 'Furie Rosse' al primo posto del gruppo 6 nelle qualificazioni agli Europei di categoria

Manca ancora molto allla ripresa del campionato e al derby della Madonnina ma Brahim Diaz lancia un chiaro segnale al Milan e a Stefano Pioli. La condizione del fantasista del Milan e della Nazionale spagnola Under 21 sta crescendo settimana dopo settimana. E dopo l'esordio in Serie A e in Europa League con la maglia del Milan, con il gol al Crotone segnato alla seconda di campionato, è arrivata anche la doppietta con la maglia delle 'Furie Rosse'. Brahim Diaz è stato il trascinatore nel successo della Spagna nelle Isole Faroe, nel match valido per la qualificazione ai prossimi Europei Under 21. Il giovane trequartista rossonero è stato autore di una doppietta: entrambe le reti sono state segnate nel secondo tempo in una gara dal pronostico tutto in favore della Spagna, ma bloccata su un clamoroso 0-0 al termine del primo tempo.

Il giocatore ha letteralmente condotto per mano la sua squadra al successo segnando al 51' e poi a tempo praticamente scaduto, regalando agli iberici un successo che li lancia sempre più al primo posto del gruppo 6 con un vantaggio di 6 punti sulla Macedonia del Nord. Un chiaro messaggio a Pioli, Brahim c'è e vuole giocarsi una maglia da titolare nel derby contro l'Inter.