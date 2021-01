La prima della Nazionale di Nicolato ad Euro 2021 sarà contro la Repubblica Ceca il 24 marzo. Il 27 marzo appuntamento con la Spagna, il 30 la fase a gironi per l'Italia si chiuderà con il match contro la Slovenia

Ufficializzato il calendario di Euro 2021 Under 21: l'Italia, inserita nel girone B, lo stesso dei campioni in carica della Spagna, esordirà il 24 marzo contro la Repubblica Ceca. La competizione è divisa in due parti: la fase a gironi si disputerà dal 24 al 31 marzo, mentre dal 31 maggio al 6 giugno si terrà la fase a eliminazione diretta. Sono previsti quattro gironi da quattro, le prime due classificate voleranno ai quarti di finale.

L'elenco delle partite degli azzurri nella fase a gironi: