Sarà la Spagna la principale avversaria dell’Under 21 di Nicolato ai prossimi Europei di categoria che si giocheranno in Ungheria e Slovenia in due diverse fasi, dal 24 al 31 marzo 2021 quella a gruppi, dal 31 maggio al 6 giugno 2021 quella a eliminazione diretta. L’urna di Nyon, che vedeva l’Italia inserita in seconda fascia insieme a Danimarca, Portogallo e Olanda, oltre alla Spagna ha riservato agli Azzurrini anche Slovenia e Repubblica Ceca, le due squadre che gli uomini di Nicolato dovranno eliminare (dando per scontata la qualificazione della Spagna) per poter approdare ai quarti di finale. Saranno due per girone, infatti, le squadre che accederanno alla fase a eliminazione diretta che, per la prima volta in questa competizione, si giocherà a due mesi di distanza dalla conclusione di quella a gruppi. Per quanto riguarda gli altri gironi, in quello A sono stati sorteggiati Ungheria, Germania, Romania e Olanda; Russia, Islanda, Francia e Danimarca giocheranno invece nel gruppo C; il D, infine, sarà composto da Portogallo, Croazia, Inghilterra e Svizzera.