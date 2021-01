La carriera di Paulo Sousa

Per Paulo Sousa, che ha iniziato il suo percorso di allenatore nel 2008, si tratta della prima esperienza sulla panchina di una Nazionale maggiore, anche se all'inizio della sua carriera ha prima allenato la selezione portoghese Under 16 e poi è stato assistente del CT del Portogallo Queiroz. L'ex centrocampista rappresenta un profilo con grande esperienza internazionale, come richiesto da Boniek per provare ad aprire un ciclo vincente. Sousa, infatti, ha allenato in diversi Paesi, in Europa e non solo: dopo le esperienze britanniche di inizio carriera con Swansea, QPR e Leicester, nel 2011 si è trasferito in Ungheria per allenare il Videoton, club nel quale è rimasto per due stagioni vincendo due Supercoppe e una Coppa di Lega. Nell'annata 2013/14 l’esperienza israeliana con il Maccabi Tel Aviv, conclusa con il titolo, conquistato anche nella stagione successiva, in Svizzera, con il Basilea. Nel 2015 il ritorno in Italia - dove aveva già giocato da calciatore con Juventus, Inter e Parma - alla guida della Fiorentina: dopo il quinto posto nella stagione 2015/16, l'ottava posizione nel campionato successivo e la mancata conferma da parte del club viola. Nel 2017 l'esperienza in Cina, al Tianjin Quanjian, terminata con l'esonero nell'anno successivo. Infine l'ultima avventura in Francia, al Bordeaux, club nel quale è rimasto due stagioni prima di risolvere il contratto nello scorso agosto. Adesso per Paulo Sousa la grande occasione alla guida della Polonia: sarà il Ct della Nazionale che è inserita nel girone E dei prossimi Europei con Spagna, Svezia e Slovacchia.