Svezia, Repubblica d'Irlanda, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Lussemburgo. Queste le avversarie degli azzurrini Under 21 in vista delle qualificazioni al prossimo campionato Europeo di categoria, che si terrà nel 2023. Gli appuntamenti di qualificazione sono invece previsti da marzo 2021 a giugno 2022. Cinquantatré squadre con in palio quattordici posti: avanzeranno all'Europeo vero e proprio le nove vincitrici dei gironi e la migliore seconda (non conteranno i risultati contro le seste), mentre le altre otto seconde dei nove gruppi si affronteranno a settembre 2022 negli spareggi per gli ultimi quattro posti. Le quattordici qualificate si aggiungeranno a Georgia e Romania, qualificate di diritto in quanto nazioni ospitanti. Il torneo continentale determinerà anche le nazionali che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.