Il Primo Ministro inglese dà piena disponibilità a ospitare anche altre gare di Euro 2021 in Inghilterra, proposta effettuata durante un’intervista al quotidiano The Sun . Nel Regno Unito più di 20 milioni di persone (un terzo della popolazione) hanno già ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti Covid

Il lockdown inglese

Dall'inizio del 2021 il Regno Unito è in lockdown, e le misure restrittive - seppur in forme meno severe - resteranno in vigore almeno fino a metà giugno. Dopodiché, qualora i dati lo consentissero, Johnson non ha escluso la riapertura degli impianti sportivi, così da consentire il ritorno dei tifosi negli stati proprio in occasione dell'Europeo.