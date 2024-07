Titolarissimo all'Europeo vinto con la Spagna, il portiere dell'Athletic Bilbao ha giocato da infortunato in Germania. Lo ha rivelato Marca, rottura al legamento tra lo scafoide e il semilunare che l'ha costretto a scendere in campo con le infiltrazioni. Al corrente del problema e in accordo col suo club, Unai Simon aveva deciso di partecipare al torneo posticipando l'intervento al polso: ora resterà fuori almeno 4-5 mesi

Impossibile rinunciare all'Europeo, vinto con la Spagna . Ma ora dovrà restare fuori almeno 20 partite. È quanto accaduto a Unai Simon , titolarissimo portiere della Roja, sceso in campo in tutte le partite ad Euro 2024 ad eccezione della terza gara nel girone contro l’Albania. Il 27enne dell’Athletic Bilbao si è operato giovedì al polso giorni a causa della rottura del legamento tra lo scafoide e il semilunare . Niente di strano, direte, ma la notizia è che il problema era emerso già al termine della scorsa stagione . E Simon ha giocato e trionfato in Germania da infortunato.

Ai box almeno 4 mesi

Lo ha rivelato Marca, infortunio che è stato gestito da Simon in accordo col suo club: l'obiettivo, infatti, era quello di prendere parte a Euro 2024 posticipando l'intervento al polso. Ne ha parlato il dottor Francisco Pinal, che l’ha operato all’Ospedale La Luz: "Aveva una rottura al legamento tra lo scafoide e il semilunare. Ha dovuto giocare con le infiltrazioni". Intervento perfettamente riuscito, ma ora il portiere spagnolo dovrà osservare un lungo periodo di riposo: stop tra i 4 e i 5 mesi, quanto basta per saltare tutto il girone d’andata della Liga e la fase a gironi di Europa League. Unai Simon potrebbe rientrare nel periodo natalizio: "Non c’è nulla che mi impedisca di giocare come ho dimostrato nel corso della stagione - diceva poche settimane fa -. Non voglio dargli importanza fino alla fine degli Europei. Tutto verrà risolto al termine del torneo". E così è stato.