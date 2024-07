Camarda: "Possiamo vincere l'Europeo Under 19"

Francesco Camarda ha parlato a Vivo Azzurro Tv dei suoi obiettivi per l'Europeo Under 19 e dell'emozione che ha provato per la convocazione: "Quando ho ricevuto la chiamata per raggiungere il raduno ho provato tutta la gioia del mondo". Sulla doppietta all'Irlanda del Nord: "Il primo gol è stato frutto dell’atteggiamento positivo, il secondo di una grande azione di squadra"

Dopo aver vinto da protagonista l'Europeo Under 17, venendo eletto miglior giocatore della competizione, Francesco Camarda è stato l'unico giocatore classe 2008 ad essere convocato a Euro Under 19. L'attaccante si è subito messo in mostra, realizzando una doppietta contro l'Irlanda del Nord. Gli azzurrini hanno ottenuto la qualificazione alle semifinali e in un'intervista a Vivo Azzurro Tv Camarda ha dichiarato di non volersi accontentare: "Il mio obiettivo, quello di tutti qui, è vincere l'Europeo. Siamo una squadra forte. Personalmente quando mi pongo degli obiettivi faccio di tutto per raggiungerli. Vestire la maglia azzurra è sempre un grandissimo onore. All'inizio del mio percorso da calciatore mai avrei pensato di arrivare fin qui. Oggi sono orgoglioso di far parte del giro della Nazionale e spero di restarci il più a lungo possibile".