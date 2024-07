Ancora Italia-Spagna. Come all'Europeo in Germania, ma soprattutto come un anno fa, nella stessa competizione, quando furono gli azzurri a vincere con un pirotecnico 3-2, con cinque gol arrivati tutti nel secondo tempo. Era sempre una semifinale, come lo sarà giovedì 25 luglio, con l'Under 19 di Bernardo Corradi che proverà a conquistare la seconda finale consecutiva. In serata i risultati del gruppo B hanno visto il pareggio per 2-2 tra le Furie Rosse e la Francia e il 3-3 tra Turchia e Danimarca. La Spagna ha così chiuso il girone seconda, dietro i transalpini. La Francia invece giocherà contro l'Ucraina, che ha battuto ieri l'Italia in una partita ininfluente per gli azzurrini. A guidare l'Italia giovedì, alle ore 15 o alle ore 20 al Windsor Park di Belfast, ci penserà il capitano Luca Lipani: fu suo il gol che lo scorso anno decise la partita e spalancò le porte della finale poi vinta col Portogallo.

