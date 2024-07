Gli azzurri, già certi della qualificazione in semifinale anche prima di questa partita, cadono contro l'Ucraina che stacca il pass semifinale, beffando la Norvegia che aveva vinto la sua partita contro l'Irlanda del Nord. In gol Ebone e Romano, nel secondo tempo espulso Christian Corradi

Sconfitta indolore per l'Italia Under 19 di Bernardo Corradi: gli azzurrini vanno sotto, ribaltano la partita ma poi subiscono la contro rimonta a il definitivo 3-2 dell'Ucraina. Che festeggia: è infatti la nazionale di Mykhailenko a staccare il pass semifinale al secondo posto dietro l'Italia, rendendo inutile la vittoria della Norvegia che, a sua volta, aveva sconfitto l'Irlanda del Nord nella propria partita.

La partita

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 25 luglio, in attesa di conoscere l'avversaria che uscirà dal gruppo B. Per quanto riguarda l'ultimo match del girone l'Italia paga qualche distrazione di troppo: Synchuk approfitta di un errore di Pagnucco nel retropassaggio per l'1-0, Ebone pareggia con una girata sulla punizione di Di Maggio e Romano ribalta tutto con un gran tiro all'incrocio da fuori area. La riscossa ucraina è dietro l'angolo: Krevsun fa 2-2 due minuti dopo la rete azzurra, mentre il fallo da rigore di Christian Corradi (doppio giallo ed espulsione per lui) concede alla squadra di Mykhailenko il penalty del 3-2 realizzato da Ponomarenko.