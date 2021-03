È il giorno dell’esame universitario per l'Italia di Nicolato: il ct azzurro ha definito così, alla vigilia, la partita con i campioni in carica della Spagna. Dopo il pareggio amaro al debutto contro la Repubblica Ceca, in una partita terminata in nove uomini e che ci è costata tre squalifiche (3 turni a Tonali, uno a Marchizza e Gabbia), siamo chiamati a fare punti contro la Spagna. Calcio d'inizio alle 21, restate con noi per vivere la partita minuto per minuto!