Dopo la conferma di Roma come sede di 4 partite del prossimo Europeo, la Capitale ha ospitato oggi la prima tappa verso Wembley, portando "a spasso" il trofeo che ha viaggiato tra i luoghi simbolo della città. Dal Campidoglio al Colosseo, dalla terrazza del Pincio, a Ponte Sant'Angelo, fino allo Stadio Olimpico. Su Sky Sport tutti i 51 match in diretta, tutti in 4K HDR, di cui 24 in esclusiva