Vezzali: "Riapertura Olimpico momento simbolo"

Valentina Vezzali ha messo a segno la sua prima "stoccata" vincente. Per riportare lo sport ad una normalità ormai lontana da più di un anno. L'impegno del Governo per la riapertura dell'Olimpico per Euro2020 "mi piace vederlo come la luce in fondo al tunnel". Sono le parole del sottosegretario allo sport, che ha parlato in esclusiva a Sky Sport 24. "Abbiamo lavorato tanto per ottenere questo risultato che non riguarda solo il calcio, ma tutto lo sport italiano. Non si tratta solo di riaprire uno stadio, ma di un momento simbolo. C'è bisogno di entusiasmo ed energia, tutti insieme possiamo ripartire".

Gioco di squadra fondamentale per vincere

"Il premier Draghi è molto partecipe e sensibile alla tematica dello sport e sono felice che si stia dando la giusta attenzione a questo mondo", ha spiegato la Vezzali, aggiungendo anche l'importanza del dialogo avuto con la Federcalcio e con il presidente Gravina. "Ho sempre sostenuto che il gioco di squadra sia fondamentale per riuscire a vincere. Bisogna lavorare tutti insieme per far vincere il nostro Paese". Il ritorno del pubblico negli stadi potrà avvenire anche per il campionato? "Mi piace parlare in termini di piccoli passi in avanti per arrivare alla riapertura totale. In questo momento possiamo assicurare l'Europeo con la presenza di pubblico. Spero arrivino presto segnali di riapertura in tutto lo sport, non solo il calcio. Nessuno deve rimanere indietro".