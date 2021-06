Due dei tre giocatori tagliati da Mancini hanno già lasciato Coverciano. Resta invece aggregato alla squadra, almeno per ora, Matteo Pessina. I NUMERI DI MAGLIA DEGLI AZZURRI Condividi:

Il difensore Gianluca Mancini e l'attaccante Matteo Politano hanno lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale dopo l'ufficializzazione della lista dei 26 azzurri per l'Europeo. I due giocatori hanno abbandonato il centro tecnico di Coverciano per rientrare ai propri club. Resta invece aggregato al gruppo della Nazionale l'altro calciatore escluso dalla lista, il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina. Questo perché in questi giorni verranno monitorate le condizioni di Verratti e Sensi, i due centrocampisti azzurri reduci da infortuni. Gli esami che hanno sostenuto lunedì hanno dato risultati positivi per entrambi. Ricordiamo che il regolamento concede a Mancini tempo fino alla mezzanotte del 10 giugno (il giorno prima dell’esordio contro la Turchia) per sostituire eventuali giocatori infortunati o positivi al Covid.

La sorpresa Raspadori Il profilo Tutto quello che c'è da sapere su Giacomo Raspadori E’ arrivato nella notte a Coverciano, entrato nel centro tecnico un minuto dopo che la lista dei 26 fosse ufficiale. Per l’attaccante del Sassuolo un martedì in viaggio, da Lubiana (dove ha giocato i quarti dell’Euro U21) a Firenze, passando per Reggio Emilia. Raspadori quest'anno ha giocato 28 gare in campionato (14 da titolare): 1318 minuti, 6 gol, 3 assist in stagione col Sassuolo, la squadra dove è nato e cresciuto. Fin qui ha giocato e segnato in tutte le nazionali, dall’Under 16 alla Under 21. Il 17 maggio 2021 era arrivata la prima convocazione da parte di Mancini.

La 'dritta' di Billy Durante la presentazione del palinsesto di Sky Sport durante Euro 2020, Alessandro Costacurta ha rivelato di aver mandato un messaggino al ct Mancini: "Dopo aver visto l'Italia Under 21 perdere contro il Portogallo nei quarti dell'Europeo, gli ho scritto 'sai che Raspadori non è mica male...'. Di solito però non ascolta i miei consigli". Invece, stavolta, l'ha fatto...