La Federazione spagnola ha comunicato che Sergio Busquets è risultato positivo al Covid durante l'ultimo test effettuato dal gruppo squadra. Tutti gli altri giocatori e i componenti dello staff sono risutlati negativi. Busquets ha lasciato il ritiro della nazionale spagnola e salterà l'esordio del prossimo 14 giugno contro la Svezia. Entro il 12 giugno ci sarà la possibilità di sostituire il giocatore nella lista dei convocati. Dopo la positività del centrocampista del Barcellona, la federazione ha avviato tutti i protocolli medici previsti dall'Uefa, isolando a scopo precauzionale i giocatori e lo staff che sono stati a stretto contatto col capitano. Per gli allenamenti della rappresentativa spagnola ora verranno attivate sessioni personalizzate. Nel frattempo i giocatori della Roja non scenderanno in campo contro la Lituania: al loro posto giocherà l'Under 21.