Il terzino azzurro ha svelato il "segreto" della Nazionale, che venerdì sera darà il via ufficiale agli Europei contro la Turchia: "Siamo un buon mix di giovani ed esperti e abbiamo anche un pochino di ignoranza, che non guasta mai e porta allegria nello spogliatoio. L'esordio? Lo aspettiamo da un anno, c'è grande emozione e non vediamo l'ora di giocare"

L'Italia è pronta, manca sempre meno all'esordio di venerdì sera contro la Turchia. L'Europeo sta per prendere il via dallo Stadio Olimpico di Roma e la Nazionale di Roberto Mancini studia le ultime mosse in vista del match di debutto. Un segreto abbastanza particolare del gruppo azzurro lo ha svelato Leonardo Spinazzola, in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Siamo tanti giovani, un buon mix con alcuni esperti e c'è anche un pochino d'ignoranza, che non guasta mai. Anche quella può essere utile perchè trasmette allegria e ci permette di divertirci nello spogliatoio". Oltre all'ignoranza, in campo servirà anche mantenere quello stile di calcio offensivo, visto in tantissime occasioni nei tre anni di gestione Mancini: "Abbiamo una filosofia di gioco che si basa sull'attaccare e sul pressare sempre, anche a costo di andare fuori tempo. Dobbiamo essere bravi a recuperare subito la palla con gli attaccanti, che sono i nostri primi difensori. Sarà importante fare questo, in modo che la palla non arrivi mai nella nostra area e ci permetta di difendere più alti".