Kylian Mbappé è diventato il primo calciatore a parlare in diretta con un uomo nello spazio. Lo ha fatto con l'astronauta Thomas Pesquet: una chiacchierata tra vita sulla Stazione Spaziale Internazionale e calcio

Kylian Mbappé chiama Thomas Pesquet, terra chiama spazio. I due hanno dato vita al primo collegamento in diretta da parte di un calciatore con un astronauta, affrontando tanti temi. Pesquet ha confermato che tiferà la nazionale francese agli Europei anche da lassù. "Non posso credere ai miei occhi, ho tantissimo da chiedere, non so da dove cominciare - inizia Kylian emozionato -. Prima di tutto, come ci si sente a essere nello spazio?". Risponde il quarantatreenne astronauta: "È emozionante. È una missione di sei mesi che ha avuto inizio con il grande lancio, poi è come andare sulle montagne russe, ma diecimila volte più forte. Una volta che sei nello spazio, sei avvolto dal silenzio, tutto fluttua e diventa più facile. Puoi alzare grandi pesi perché ovviamente non c'è gravità, puoi volare: è come un sogno".

La vita (e il calcio) nello spazio Pesquet continua dunque a rispondere alle tante curiosità della stella del Psg: "Cosa facciamo qui? Ricerche mediche, sulla fisiologia e sulle cellule staminali. Se passi sei mesi nello spazio, è come se il corpo invecchiasse di dieci anni: perdi muscoli perché non li usi, perdi massa ossea, perché non hai bisogno di sostenere il peso del corpo. Ti atrofizzi un po'. Gli scienziati lo adorano, perché vedono cosa succede con le cellule o il DNA". Mbappé è sempre più impressionato, e il connazionale astronauta racconta al campione com'è il calcio lassù: "Ho provato a giocare con i miei colleghi, ma in assenza di gravità non è affatto facile. Bisogna essere a terra. Qui è totalmente inutile perché la palla sale ma non scende mai. È lo stesso per i tiri e tutto il resto, quindi dubito che saresti contento qui, anche se le rovesciate vengono bene". "Il calcio non è l'unica cosa nella vita - ha risposto Kylian -, ma sarebbe un'esperienza pazzesca, sarebbe incredibile."