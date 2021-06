L'Italia batterà la Turchia nella gara inaugurale di Euro 2020. È questa la previsione del gatto Achille, il felino (sordo) oracolo che vive nel museo Ermitage di San Pietroburgo, a poche ore dal match dell’Olimpico di Roma che darà ufficialmente il via agli Europei. "L'esito della partita è stato previsto, vinceranno gli italiani", ha affermato il presentatore al termine della cerimonia che si è svolta a San Pietroburgo. Ma come è arrivato il pronostico? La dinamica, per chi anche in passato ha seguito le previsioni del gatto, è ormai nota: davanti ad Achille vengono messe due ciotole con del cibo, una con la bandiera della Turchia e l’altra dell’Italia. Il gatto ha scelto la nostra. Vedremo se avrà ragione... Il match verrà trasmesso dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).