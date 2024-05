Nell'Europeo che segnerà l'addio del veterano Daniele Orsato c'è un arbitro italiano che invece esordisce in una grande competizione per nazionali (è la prima volta che l'Italia sarà presente con due rappresentanti). E' Marco Guida, che ha vinto il ballottaggio con l'altro candidato Davide Massa. In esclusiva a SkySport il direttore di gara confessa che la designazione è stata tanto emozionante quanto inaspettata

