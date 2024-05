Il Ct Nagelsmann ha comunicato la lista dei convocati per gli Europei: non ci sono Hummels e Goretzka, trovano spazio i giovani Pavlovic e Beier. Di seguito l'elenco completo

I 'padroni di casa' sono già pronti. La Germania, che ospiterà gli Europei in programma da giugno a luglio, è la prima nazionale a comunicare la lista dei convocati. Ci sono 27 nomi nell'elenco pubblicato dalla federazione sui social e verosimilmente sarà ridotta a 26 con l'uscita del quarto portiere. Non mancano le esclusioni di lusso, anche se già preventivate, nelle scelte di Nagelsmann: come quella di Hummels, leader del Borussia Dortmund approdato in finale di Champions, e di Goretzka del Bayern Monaco. In attacco trova spazio il 21enne Beier, autore di 15 reti in campionato con l'Hoffenheim. Di seguito la lista completa.