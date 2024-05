La Francia è pronta per Euro2024. Didier Deschamps ha svelato la lista dei 25 calciatori che dal 14 giugno scenderanno in campo in Germania. Il CT ha deciso di convocare per la prima volta il giovane Barcola (PSG) e di richiamare Ferland Mendy (Real Madrid) che non vestiva la maglia dei Bleus dal settembre 2022. La sorpresa, però, è la convocazione di N'Golo Kante: nonostante l'anno trascorso in Arabia Saudita con l'Al-Ittihad, Deschamps ha deciso di portare anche il campione del mondo 2018 che non indossa la maglia della nazionale da quasi 2 anni. Sono 6 i calciatori "italiani": Maignan, Theo Hernandez, Pavard, Rabiot, Giroud e Thuram. Assente annunciato Lucas Hernandez, che qualche settimana fa ha riportato la rottura del legamento crociato.