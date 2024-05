I segreti dell'Albania, Eurorivale dell'Italia

Un mese al via dell’Europeo, aspettando le convocazioni ufficiali iniziamo a conoscere meglio le nostre avversarie. La prima sarà l’Albania di Silvinho, Zabaleta e Doriva. Si parla italiano negli uffici dello staff e anche in campo. Da sette anni nella nazionale albanese c’è un italiano che ha cambiato il modo di reclutare giocatori albanesi convocabili: è Alarico Rossi. Arrivato come match analyst con Panucci ci ha raccontato come il suo ruolo è cambiato negli anni.

La prima avversaria dell'Italia ai prossimi Europei che fra un mese scatteranno in Germania sarà l’Albania di Silvinho, Zabaleta e Doriva. Un team dove si parla italiano negli uffici dello staff e anche in campo dopo le recenti esperienze di De Bioasi, Reja e Panucci. Da sette anni nella nazionale Albanese c’è un italiano che ha cambiato il modo di reclutare giocatori albanesi convocabili: è Alarico Rossi. Toscano arrivato come match analyst proprio con Panucci ci ha raccontato intervenendo a Euroshow come il suo ruolo è cambiato nel corso degli anni. Una nazionale non selezionata ma costruita. Un algoritmo creato ad hoc e i risultati si vedono. E’ arrivata la seconda qualificazione ad un Europeo nella storia albanese per una nazionale che è ultima per ranking fra le qualificate