Immobile-Insigne, da Pescara all'azzurro

Gol per entrambi all’esordio, amici prima e compagni di squadra poi. Il rapporto tra i due attaccanti azzurri va ben oltre il rettangolo di gioco e nasce a Pescara nella stagione 2011/12. Sulla panchina degli abruzzesi c’era Zdenek Zeman, che faceva del suo 4-3-3 il modulo perfetto per le caratteristiche tanto di Insigne quanto di Immobile. Un’intesa perfetta che consentì al Pescara di centrare la promozione in serie A e ai due attaccanti di chiudere il campionato con 46 gol in due. Da quella stagione le loro strade non si sono più incrociate nelle squadre di club: legame inscindibile con il Napoli per Insigne, gol a ripetizione con la Lazio per Immobile. L’intesa, però, non è andata via e in Nazionale continuano a segnare e divertirsi. Con la speranza di regalarsi e regalare all’Italia qualcosa di importante.