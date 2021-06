Mancini: "Che soddisfazione. Wembley? Ancora 6"

Il Ct azzurro dopo la vittoria contro la Turchia: "Abbiamo giocato davvero bene, era importante iniziare in questo modo. Ora vogliamo altre serate così. Finale di Wembley? Ne mancano solo sei" HIGHLIGHTS - PAGELLE Condividi:

Un successo netto contro la Turchia nell’esordio a Euro 2020, non può che essere decisamente soddisfatto Roberto Mancini dopo il successo dell’Italia per 3-0. "Abbiamo fatto una buona partita, anche nel primo tempo quando non siamo riusciti a trovare il gol siamo stati bravissimi. La partita non era semplice, era il debutto e la Turchia è un'ottima squadra", le parole del Ct azzurro ai microfoni Rai nel post gara. "In partite come questa serve tutto, c’è stato l’aiuto del pubblico, siamo felici, la squadra ha giocato veramente bene", ha proseguito Mancini.

"Era importante iniziare bene. Ora altre serate così" approfondimento Italia-Turchia, le pagelle di Stefano De Grandis Il Ct dell’Italia ha analizzato una delle chiavi tattiche del match: "Siamo stati decisivi quando abbiamo mosso velocemente la palla e siamo arrivati dalla parte opposta liberando l’uomo. Sì, abbiamo fatto una bella partita, era importante iniziare bene, è stata una soddisfazione per tutti noi, per il pubblico presente e per tutti gli italiani". Mancini ha poi concluso così la sua intervista alla Rai: "È stata una bellissima serata, spero ce ne siano tante altre così. Primo passo verso la finale di Wembley? Ne mancano ancora sei…".