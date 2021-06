I messaggi d’affetto di Carmine e Christian per Insigne e quelli di Michela e Giorgia per Immobile. "Non cambiare mai" chiede Michela all’attaccante della Lazio, "Grazie per averci fatto il cuore" scrive Carmine al papà Lorenzo

Nati entrambi in provincia di Napoli, l’anno magico vissuto insieme a Pescara li ha uniti e resi inseparabili. Oggi Lorenzo Insigne e Ciro Immobile stanno facendo sognare gli italiani, dopo esser andati entrambi a segno nella sfida contro la Turchia , con cui la Nazionale ha dato il via agli Europei . Dopo aver realizzato una rete corrono sempre dove sanno che ci sono i familiari e fanno un cuore indicando le iniziali di mogli e figli. E stavolta proprio i bambini hanno voluto ricambiare quel pensiero d’affetto che i loro papà non mancano mai di dedicare. Attraverso le story di Instagram i giocatori hanno pubblicato le letterine scritte dai loro primi tifosi.

Le letterine per Insigne e Immobile

vedi anche

"Notti magiche", gli Azzurri festeggiano l'esordio

Christian Insigne, 6 anni: "Grande papà continua così, ti ho visto nella partita e sei stato bravissimo. Vinci anche con il Napoli"

Carmine Insigne, 8 anni: "Per papà, da Carmy. Grazie per aver segnato e per aver fatto il cuore e C C e per essere tornato nella nostra famiglia"

Giorgia Immobile, 6 anni: "Grande papà! Mi chiamo Giorgia, ti ho visto alla partita e sei stato bravissimo!! Hai fatto un goal straordinario e avete vintoooo!!"

Michela Immobile, 8 anni: "Per il mio papà. Grazie per il goal che hai fatto, l'hai fatto per: mamma, Mattia, Michi, Gio. Non sapevo che lo avresti fatto ma ci hai messo tanto impegno. Non cambiare mai"