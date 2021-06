Una nota negativa per l'Italia nella sfida contro la Svizzera, valida per la 2^ giornata di Euro 2020. Dopo 24 minuti, infatti, il capitano Giorgio Chiellini è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Per lui probabilmente un problema al flessore della coscia sinistra, qualche minuto dopo che aveva realizzato un gol sotto porta, poi annullato dal Var per fallo di mano. Il difensore della Nazionale è rimasto in panchina, sostituito da Acerbi, fino all'intervallo senza mettersi alcuna fasciatura. Al termine del primo tempo, poi, è tornato negli spogliatoi con una camminata spedita che fa ben sperare: il cambio potrebbe essere avvenuto appena in tempo, prima di farsi davvero male. Mancini spera solo che queste buone sensazioni vengano confermate.