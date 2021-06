Un infortunio che verrà valutato giorno dopo giorno, ma che sicuramente costringerà Chiellini a saltare la gara contro il Galles di domenica prossima. L'unica nota stonata nella vittoria contro la Svizzera, che ha regalato all’Italia il secondo successo consecutivo a Euro 2020 e la certezza dell’approdo agli ottavi di finale (resta ancora da stabilire se da prima o da seconda classificata nel girone) è l'infortunio muscolare riportato dal difensore della Juventus, costretto ad abbandonare il campo dopo 24 minuti per un problema al flessore della coscia sinistra. Chiellini questa mattina ha svolto accertamenti che hanno confermato che l’infortunio non è così grave: il difensore, che sicuramente salterà il Galles, verrà valutato giorno per giorno per stabilire esattamente i tempi di recupero. L’obiettivo resta quello di recuperarlo in vista delle prossime gare ma al momento non è possibile stabilire se sarà pronto per gli ottavi di sabato prossimo o per gli eventuali quarti di finale.