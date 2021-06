Gli scenari dopo gli ottavi

In caso di passaggio degli ottavi, gli azzurri si sposterebbero a Monaco di Baviera per i quarti di finale in programma il 2 luglio alle 21.00. In questo caso un possibile scenario vede come avversaria dell'Italia il Belgio, che non dovrebbe avere particolari problemi a vincere il gruppo B e che successivamente dovrebbe affrontare una delle migliori terze. In semifinale potrebbe arrivare una big ovvero la prima classificata del gruppo F (una tra Francia, Germania o Portogallo) oppure Spagna o Inghilterra in caso di seconda posizione nei rispettivi gironi.