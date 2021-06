De Boer cambia due elementi rispetto alla formazione vista contro l'Austria: spazio a De Jong e Malen. Per Pandev, invece, sarà l'ultima partita in nazionale. Macedonia del Nord-Olanda, in diretta alle 18.00 su Sky Sport 253 MACEDONIA DEL NORD-OLANDA LIVE Condividi:

Ultima partita della fase a gironi per l'Olanda, già certa del primo posto in classifica nel gruppo C. Gli oranje affronteranno ad Amsterdam, alle ore 18.00, la Macedonia del Nord, già eliminata dalla competizione, che cerca i primi punti nella sua storia agli Europei. Una partita utile per i numeri dell'Olanda che va a caccia del settimo risultato utile consecutivo nel 2021.

Le probabili formazioni leggi anche Chi va agli ottavi? La situazione dei 6 gironi Il Ct olandese de Boer ha annunciato in conferenza stampa due cambi rispetto alla formazione che ha giocato contro l'Austria. Il primo sarà a centrocampo dove riposerà De Roon vista la diffida. Al suo posto spazio a De Jong. In attacco, invece, dovrebbe giocare Malen al fianco di Depay. Angelovski, invece, sceglie il 3-4-1-2 con la coppia Pandev-Trajkovski a guidare l'attacco, supportati da Elmas. MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Nikolov, Ademi, Bardhi Alioski; Elmas; Trajkovski, Pandev. Ct: Angelovski OLANDA (5-3-2): Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; F. De Jong, Gravenberch, Wijnaldum; Depay, Malen. Ct: de Boer

Ct Macedonia del Nord: "Vogliamo dare spettacolo". Ultima per Pandev La Macedonia del Nord non ha ancora conquistato i primi, storici, punti agli Europei. Per centrare l'impresa, il ct Angelovski vuole ripartire da quanto fatto nel secondo tempo contro l'Ucraina: "Nel secondo tempo contro l'Ucraina siamo stati la vera Macedonia del Nord e abbiamo dimostrato che meritiamo di essere agli Europei. È così che dobbiamo giocare contro Olanda. Vogliamo dare spettacolo e magari conquistare i primi punti nel torneo". La sfida dell'Amsterdam Arena sarà l'ultima di Pandev con la nazionale macedone: "Chiudo contro un grande avversario e all'Europeo". Solo nelle prossime settimane l'attaccante deciderà se continuare la sua carriera.

Ct Olanda: "Pandev fa sempre la differenza" "La Macedonia del Nord merita assolutamente di essere qui, ha fatto bene ed è organizzata". Così il ct olandese, Frank de Boer, nella conferenza stampa della vigilia. L'allenatore, inoltre, ha speso parole d'elogio nei confronti di Goran Pandev: "È un vecchio volpone che fa sempre la differenza - spiega - È bello vedere che si diverte ancora e che può essere importante per il suo paese. Non possiamo sottovalutarli quindi non farò molte modifiche".