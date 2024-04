Il presidente francese ha parlato della stella del Paris-Saint Germain durante una visita a una scuola di Parigi. I club non hanno l'obbligo di liberare i loro giocatori per i Giochi Olimpici, quindi la presenza di Mbappé non è scontata

"Spero che Mbappé possa partecipare alle prossime Olimpiadi". Così il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato in una scuola di Parigi la questione relativa al capitano dei bleus . Mbappé ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e deve ancora ufficializzare la sua squadra per la prossima stagione. Il club scelto non avrà l'obbligo di lasciarlo libero per i Giochi Olimpici di Parigi, ma Mbappé ha più volte espresso la volontà di partecipare .

"Andrò in Germania se la Francia arriva in semifinale"

Il 14 giugno si terrà la gara inaugurale di Euro 2024. Macron ha annunciato la sua presenza in Germania, Paese ospitante, nel caso in cui la Francia arrivasse fino in fondo al torneo: "Andrò se ci qualificheremo in semifinale o in finale". L'ultimo atto di Euro 2024 andrà in scena il 14 luglio, giorno della festa della Repubblica in Francia. La speranza di Macron è che ci possano essere due motivi per festeggiare.